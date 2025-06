Matteo Hallissey (Presidente +Europa) al Pride a Budapest: Qui per la libertà di amare chi vogliamo – Il video

(Agenzia Vista) Budapest, 28 giugno 2025 "Quest'anno, il governo ungherese ha vietato il Budapest Pride, dopo anni di intensificazione delle restrizioni alla libertà. Il divieto non è solo un attacco a una comunità, ma un attacco alle libertà personali, alla riunione pacifica e ai valori europei. Questo è un attacco alla libertà che rappresentiamo. Il silenzio non è un'opzione, oggi siamo in piazza al fianco di Momentum e del popolo ungherese per difendere tutte le libertà di cui tutti parliamo". La dichiarazione del segretario di Più Europa Riccardo Magi insieme al presidente Matteo Hallissey, che guida la delegazione di +E al Pride di Budapest. "Le libertà civili non sono nazionali, sono europee. Quando i diritti vengono smantellati in un paese dell'UE, l'intera Unione si indebolisce". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev