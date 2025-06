Paura sul palco per Beyoncé, si blocca l’auto sospesa durante il concerto. Ma la cantante ne esce da vera regina – Il video

Durante il suo concerto a Houston, in Texas, un problema tecnico ha interrotto lo spettacolo proprio mentre la cantante si esibiva in uno dei momenti più scenografici del tour

Un attimo di panico, poi l’eleganza e la freddezza di una vera regina della musica. Beyoncé ha vissuto momenti di tensione durante il suo concerto a Houston, in Texas, sabato sera, quando un problema tecnico ha interrotto lo spettacolo proprio mentre si esibiva in uno dei momenti più scenografici del tour. Durante l’esecuzione di «16 Carriages», la cantante si trovava su una Cadillac rossa sospesa in aria, elemento simbolico e scenico dello show. Ma qualcosa è andato storto: l’auto ha cominciato a inclinarsi in modo anomalo, dando l’impressione di essersi bloccata.

L’ironia dell’artista con i fan

Alcuni dei testimoni presenti raccontano di aver sentito Beyoncé ripetere con calma la parola «fermatevi», senza perdere il controllo della situazione. Il veicolo sospeso è stato poi lentamente riportato a terra, tra l’apprensione del pubblico. La cantante ha gestito l’imprevisto con grande lucidità. Come si vede dai video che circolano sui social, l’artista è tornata a terra sul palco con l’aiuto dei tecnici. Poi ha scherzato con il pubblico: «Se mai dovessi cadere, so che sareste voi a prendermi». Quanto alla performance del brano, Beyoncé ha poi completato l’esibizione tra ovazioni scroscianti dei suoi fan.