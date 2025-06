Budapest Pride, i cartelli del corteo, da Orban truccato con rossetto a 'Ursula do your job' – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2025 Si è tenuto a Budapest il gay pride nonostante il divieto imposto dal Governo del primo ministro Orban. Ed è proprio Orban l'oggetto di molti cartelli: Orban rappresnetato come Joker con i capelli verdi, o truccato con rossetto. E poi i cartelli di solidarietà da vari Paesi. E poi "Ursula, do your job, do not protect Orban, protect democracy". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev