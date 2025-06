Budapest Pride, Scalfarotto (Iv): "Questa è l'Unione Europea e qui i diritti si rispettano" – Il video

(Agenzia Vista) Budapest, 28 giugno 2025 "Questo è il territorio dell'Unione Europea e ci sono dei trattati che dicono che qui tutti i cittadini europei possono venire a vivere, possono lavorare. E quando si dice tutti i cittadini significa proprio tutti i cittadini. Anche quelli che magari amano persone del loro stesso sesso, anche magari quelli che stanno facendo una transizione di genere. E in questo paese tutto questo non solo non è possibile, ma addirittura è punito. E poi c'è un tema più ampio, ed è che quando il diritto di manifestare viene limitato non è più soltanto un problema del gruppo che manifesta quel giorno, è un problema di tutti. Perché oggi tocca la comunità LGBT e domani tocca qualcun altro. Questo in Unione Europea non è possibile, tant'è che secondo me questo divieto di Orbán neanche sussiste. Perché sappiamo tutti che il diritto comunitario, il diritto dell'Unione, prevale sui diritti nazionali. Quindi questa è una legge neanche valida, secondo me, e siamo qui a dimostrarlo. Per cui vogliamo manifestare, a dimostrare che questo divieto non esiste" così il deputato Scalfarotto a margine del Pride di Budapest. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev