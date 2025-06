«Il cane non può stare qui», lite in spiaggia degenera in rissa tra due bagnanti. 36enne finisce in ospedale

Il caso è scoppiato nel Salernitano dopo che un bagnante ha fatto notare a un 64enne che un’ordinanza comunale vieta l’accesso degli animali alla spiaggia

È degenerata in rissa una discussione scoppiata sulla spiaggia libera di Lago, località marina di Castellabate, nel Salernitano. Protagonisti della lite due bagnanti, entrambi originari della provincia di Napoli, che hanno iniziato a discutere per la presenza di un cane sul litorale. Secondo quanto ricostruito, tutto è nato quando un uomo di 36 anni ha fatto notare a un altro bagnante, 64enne, che portare un animale in spiaggia violava un’ordinanza comunale attualmente in vigore, che vieta l’accesso dei cani alla spiaggia libera. La discussione che inizialmente sarebbe partita in modo civile si è però trasformata in uno scontro fisico tra i due.

Ferito il 36enne, l’altro rischia la multa

Ad avere la peggio è stato il 36enne, colpito durante la lite e rimasto ferito. Sul posto è stato richiesto l’intervento del personale del 118, che ha prestato le prime cure e trasportato l’uomo al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno avviato le verifiche del caso. Per il 64enne scatterà una sanzione amministrativa: sarà infatti multato per aver violato il regolamento comunale che vieta la presenza di animali domestici.