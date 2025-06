L’IA è futuro, non burocrazia, l’appello delle Start Up alla Camera: Stop all’AI Act – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 La conferenza stampa a Montecitorio. Ne abbiamo parlato con: Gabriele Ferrieri, Presidente Angi Lorenzo Luce, BigProfiles Andrea Volpi, deputato di Fratelli d’Italia Fabio Vantaggiato, Easy Health L’IA è futuro, non burocrazia: presentato alla Camera l’appello delle startup italiane per stop a implementazione AI Act e per una regolamentazione più snella Si è svolta oggi 30 giugno 2025 presso la Sala Stampa della Camera dei deputati la conferenza “L’IA è futuro, non burocrazia”, promossa dall’On. Andrea Volpi. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e riflessione sull’entrata in vigore dell’AI Act e sulle implicazioni che la nuova regolamentazione avrà per l’ecosistema dell’innovazione in Italia. Durante l’incontro è stato lanciato ufficialmente l’appello delle startup italiane, che chiedono un approccio normativo più agile, capace di valorizzare il potenziale dell’Intelligenza Artificiale senza ostacolare la crescita delle imprese: “chiediamo che anche l’AI Act venga sottoposto a un analogo meccanismo di sospensione: una pausa tecnica di 24 mesi, uno Stop-the-clock che permetta di aprire una fase di riflessione e correggere le criticità oggi presenti nel regolamento ed evitare che diventi un freno allo sviluppo”. Una richiesta chiara per una governance dell’innovazione che metta al centro la competitività e lo sviluppo sostenibile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev