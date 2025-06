(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 La cerimonia a Montecitorio in memoria di Paolo Borsellino. Presentata per la prima volta la borsa che il giudice aveva con se' il giorno della strage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992. Alla cerimonia presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev