Meloni: Da sacrificio di Borsellino nato movimento di popolo che ha detto no a illegalità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 “Il sacrificio di Paolo Borsellino, dei servitori dello Stato che erano al suo fianco quel 19 luglio del 1992. Agostino, Claudio, Emanuela Walter Vincenzo non ha motivato solo me, la mia è la storia di tantissime persone .” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento Cerimonia in memoria di Paolo Borsellino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev