JD Vance il fornaio perfetto, il vicepresidente Usa un mago della panificazione. Il racconto della moglie – Il video

Per migliorare la tecnica JD Vance ha chiesto aiuto alla suocera, come racconta la moglie Usha a 2Way

«Quando ci siamo conosciuti, Jd non sapeva cucinare niente», ha raccontato la Second lady degli Stati Uniti Usha Vance, moglie del vicepresidente JD Vance, in un’intervista a 2Way, la piattaforma video americana che promette «spettacoli interattivi dal vivo che collegano host, ospiti e spettatori in conversazioni in tempo reale», come si legge sul sito. Protagonista di una delle ultime puntate, Usha Vance ha raccontato le prodezze culinarie del marito. Dal pessimo cuoco che era quando si sono incontrati, a eccellente panificatore oggi. È stata proprio Usha a pubblicare un estratto dell’intervista sul proprio profilo Instagram, dove condivide spesso fotografie e video di famiglia.

Dai pancakes alla cucina vegetariana gourmet

«Sapeva fare solo un piatto a base di pollo e dei buoni pancakes – racconta la Second Lady di fronte all’intervistatrice divertita – quando ha scoperto che ero vegetariana, però, l’ha presa come una sfida, voleva imparare a preparare qualcosa che mi sarebbe davvero piaciuto mangiare». Nonostante oggi pare sia diventato uno chef provetto quella di Vance non sarebbe, però, tutta farina del suo sacco. Per riuscire nell’impresa infatti si sarebbe appoggiato alla suocera. «È andato da mia mamma per imparare a cucinare alcuni dei piatti che amavo di più, perché alcuni dei suoi esperimenti precedenti non erano andati molto bene», confessa Usha.

Il punto di forza di Jd Vance: la panificazione

Alla domanda «qual è il suo piatto forte?» la moglie risponde: «Ora si sta concentrando sulla panificazione, fa proprio per lui. È un panificatore fantastico, eccellente». Ma i complimenti della consorte non si fermano qui. «Fa degli ottimi cookies con gocce di cioccolato, che sembrano semplici, ma sono il risultato di anni di sperimentazione». Il matrimonio, peraltro, non sarebbe solo servito a iniziare Vance all’arte della cucina, ma anche a far scoprire nuovi sapori alla moglie. «Prepara dei biscotti fantastici, che sono un tipo di cibo che prima di conoscere lui non amavo particolarmente. Poi ho realizzato quanto possano essere buoni».

Le torte, la nuova frontiera della cucina di Vance

«Ultimamente si sta dedicando alle torte -, prosegue Usha Vance – e quelle sono proprio le mie preferite». Nei commenti al post il sentimento dominante è l’amore per la coppia. «La mia famiglia preferita!», commenta un utente. «È una donna così dolce e intelligente, l’America ha bisogno di lei come First Lady», gli fa eco un altro.