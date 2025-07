Conte: "In autunno scenderemo in piazza con tante altre forze politiche contrarie al riarmo" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2025 "Ci ritroveremo in autunno con tante altre forze politiche che dicono no alla folle corsa al riarmo, che voglioni restiture dignità alla politica e alla diplomazia, e dicono no alla spesa assurda che ci costringerà a tagliare su sanità, scuola e lavoro" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro "Cicatrici di Terra, semi di speranza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev