Dazi, Conte: "Già l'impegno al 5% per le spese militari è un dazio mascherato" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2025 "Sono sconcertato del negoziato con gli Usa sottoscrivere impegni Nato al 5% significa di fatto investire in armi provenienti per buona parte dalle industrie americane, quindi è già un dazio mascherato. Stiamo parlando di un dazio mascherato, in più hanno calato le braghe anche sulla minimum tax globale sui signori del web e adesso parlano di 10% come una composizione finale. Si conferma un'Europa divisa, afona, incapace di governare" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro "Cicatrici di Terra, semi di speranza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev