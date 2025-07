Allerta meteo in Toscana e in Lombardia. Rinviato il Palio di Siena, a Milano rischio esondazioni

A rischio il Lambro e il Seveso nel capoluogo meneghino, mentre Firenze è già stata colpita da forti raffiche di vento

Torna il rischio temporali in alcune zone del centro e del nord Italia. A dichiararlo è il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia con un’allerta meteo gialla a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 2 luglio, fino alle 6 di domani. Anche in Toscana la situazione è critica. Codice giallo per pioggia e temporali a partire dalle ore 13 di oggi, mercoledì 2 luglio, fino alle 22 di stasera.

La situazione a Milano

Nonostante la città sia ancora bollino rosso per il caldo, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per temporali a partire dal pomeriggio di mercoledì 2 luglio fino a domani mattina. I cittadini sono stati invitati a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione del Seveso e del Lambro, i due fiumi più spesso a rischio. Inoltre, le autorità ricordano ai cittadini che in queste situazioni è importante adottare qualche misura di sicurezza in più per tutelarsi, come non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende e mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi.

I rischi in Toscana

Anche la Toscana, in queste ore, potrebbe essere colpita da forti precipitazioni. La Sala operativa della Protezione civile della Toscana ha infatti emesso un codice giallo per pioggia e temporali dalle 13 di oggi fino alle 22. I temporali potrebbero colpire tutte le zone interne della regione, con più probabilità in corrispondenza dei rilievi. Domani si prevedono precipitazioni isolate nel pomeriggio e, forse, colpi di vento e grandinate occasionali. Anche Firenze è stata colpita da forti raffiche di vento. Nel capoluogo, molti gli alberi caduti o pericolanti che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le squadre di soccorso si sono invece occupate di liberare diverse persone rimaste intrappolate in alcuni ascensori del centro.

Il palio di Siena rinviato

Questa sera alle 21.30 avrebbe dovuto svolgersi il Palio di Siena, rinviato a causa della pioggia. Un temporale ha colpito la cittadina toscana dopo le 15, rendendo impraticabile la pista di tufo. Anche lo scorso anno entrambi i palii erano stati rinviati a causa del maltempo. La comunicazione al pubblico è stata data con l’esposizione di una bandiera verde in una delle trifore del palazzo comunale, come da tradizione. La gara dovrebbe svolgersi domani.