Bonelli (Avs): Decreto flussi? “Non potrà mai funzionare finché non si abolisce la Bossi-Fini” – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2025 “Nessun decreto flussi potrà raggiungere l’obiettivo se non con l’abolizione della Bossi-Fini, la vera questione è che stanno spendendo 1 miliardo du euro per la follia dei centri in Albania che al momento ospitano 40 migranti. Questa è la propaganda di Giorgia Meloni” così il deputato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev