Giuli: Su nomine Cinecittà ricostruzioni scandalistiche – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 "Rigetto qualsiasi ricostruzione tendenziosa e strumentale che colleghi l’ex presidente Sbarigia a presunti episodi scandalistici riconducibili alla governance di Cinecittà. Non entro nel merito di un vero o presunto conflitto di interessi che nessuno ha mai dimostrato e, in ogni caso, non compete a me farlo”. Lo ha detto il Ministro Giuli al question time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev