Mattarella: Suicidi in carcere emergenza sociale, agire subito – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 "È particolarmente importante che il sistema carcerario disponga delle risorse necessarie, umane e finanziarie, per assicurare a ogni detenuto un trattamento e un regime di custodia che si fondino su regole basate su valutazioni attuali per ciascuno, con obiettivo rivolto al futuro. Il Capo del Dipartimento anche poc’anzi ha sottolineato opportunamente l’importanza di prevenire i fenomeni di autolesionismo negli Istituti. È drammatico il numero di suicidi nelle carceri, che da troppo tempo non dà segni di arresto. Si tratta di una vera e propria emergenza sociale, sulla quale occorre interrogarsi per porvi fine immediatamente. Tutto questo deve essere fatto per rispetto dei valori della nostra Costituzione; per rispetto del vostro lavoro; per rispetto della storia del Corpo di Polizia penitenziaria; per rispetto dei suoi caduti: vittime del terrorismo, della criminalità. E che ricordiamo con commozione.". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto a una rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria ricevuta al Quirinale, in occasione del 208° anniversario della sua costituzione. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev