Si sente male dopo un giro sulle montagne russe a Mirabilandia: ragazzina di 14 anni finisce in prognosi riservata

La ragazzina è stata trasportata in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena. Per ora dal parco nessuna dichiarazione

È stata trasportata d’urgenza in elicottero fino all’ospedale Bufalini di Cesena, dopo essersi sentita male a seguito di un giro sulle montagne russe. È il caso di una ragazzina di 14 anni, che martedì 1 luglio ha avuto un malore all’interno del parco divertimenti Mirabilandia, in provincia di Ravenna, dove si trovava insieme ai genitori.

Il malore dopo un giro sull’Ispeed

La 14enne si trovava all’interno del parco insieme ai genitori e, accompagnata dai due, ha fatto un giro su una delle attrazioni più famose di Mirabilandia. Si tratta dell’Ispeed, una montagna russa inaugurata nel 2009 e aperta a tutti i maggiori di 12 anni. Al termine della corsa, dopo essersi liberata dai seggiolini a cui era regolarmente agganciata la giovane si è immediatamente sentita male. L’intervento degli operatori sanitari è stato tempestivo. Inizialmente assistita sul posto, la ragazza è peggiorata velocemente, tanto che i paramedici hanno deciso di trasportarla in elicottero fino all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’intervento dei carabinieri e il silenzio di Mirabilandia

Per prassi, al momento della chiamata al 118, sono stati allertati anche i carabinieri della stazione di Milano Marittima. Dai sopralluoghi compiuti dalla squadra mobile, non sono emerse irregolarità. Le indicazioni cartellonistiche sull’attrazione infatti erano riportate in modo chiaro e visibile a tutti e specificava che, in attrazioni come queste, l’accessibilità è vietata ai visitatori che soffrono di determinate patologie proprio per scongiurare eventuali malori. Per il momento, da parte del parco, non ci sono state dichiarazioni.