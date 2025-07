Amb. Usa Fertitta: "Italia Paese fortunato ad avere grande leader come Meloni". Lei si commuove – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 "Oggi non celebriamo solo la nostra Storia, ma anche il nostro futuro comune, come partner e amici. Qualche mese fa ho avuto il grande piacere di incontrare la premier Meloni a Mar-a-Lago con il Presidente Trump e il Segretario Rubio, e ho realizzato quanto è fortunata l'Italia ad averla come leader. Apprezzo davvero il suo approccio con l'America e la sua leadership in Ue, e posso dirvi che l'America tutta la apprezza moltissimo". Così l'Ambasciatore Usa Fertitta a Villa Taverna a Roma per la festa del 4 Luglio. La premier visibilmente commossa ascoltano queste parole. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev