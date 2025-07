Il caldo torrido fa bruciare l’Europa, Creta in fiamme: migliaia di persone evacuate. In Spagna oltre 100 morti – Il video

Le alte temperature mettono in ginocchio altri paesi sul Mar Mediterraneo

Sono circa 5 mila le persone, principalmente turisti, evacuate dalla regione di Lasithi, sull’isola greca di Creta, per via di un incendio divampato nella giornata di ieri e ancora in corso. Sono cinque le città costiere sgomberate, con oltre 200 vigili del fuoco in azione, 10 elicotteri e autocisterne che lavorano da ore per contenere le fiamme. Ingenti i danni. Il focolaio è partito ieri pomeriggio vicino alla città costiera di Ayia Fotia e si è rapidamente diffuso sull’isola.

La situazione a Creta: i fronti aperti

«Ci sono ancora molti fronti del fuoco, l’incendio sta bruciando sterpaglie e raccolti, il vento è molto forte», sostiene il portavoce dei pompieri greci, Vasilis Vathrakogiannis, durante una conferenza stampa in cui ha fatto il punto sul vasto incendio in corso a Creta. «Siamo nel mese più difficile della stagione degli incendi: luglio è, storicamente, il mese più caldo con forti venti. Queste condizioni favoriscono la propagazione delle fiamme e ne aumentano il rischio». Yannis Androulakis, vice governatore di Lassithi, ha spiegato che le evacuazioni sono avvenute in via preventiva, vista l’impossibilità di impiegare gli aerei per spegnere le fiamme nella notte, riporta l’emittente statale Ert. Giorgos Tsapakos, vicedirettore regionale della Protezione civile di Creta, ha dichiarato che «oltre 1.500 residenti hanno abbandonato le loro case». Secondo il media locale Nea Kriti, in molti sono stati alloggiati in alberghi nelle località a nord di Creta, come Malia e Chersonissos.

Ondata di caldo in Spagna: oltre 100 morti

Salgono invece a 102 i decessi per l’ondata di caldo estremo iniziata sabato scorso in Spagna. Il tragico bollettino è aggiornato dal Sistema di Monitoraggio della mortalità quotidiana per tutte le cause (MoMo) della nazione iberica. Sono 12 le regioni con temperature estreme ed episodi temporaleschi molto forti.

