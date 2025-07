Caldo torrido, per gli animali del Bioparco di Roma ghiaccioli di frutta e yogurt – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2025 La morsa dell’anticiclone Pluto non molla, dunque lo staff zoologico e veterinario del Bioparco di Roma adotta degli accorgimenti che aiutano agli animali di affrontare le temperature altissime. Alle varie specie di primati, come i tamarini imperatore e i lemuri catta, i guardiani distribuiscono ghiaccioli di frutta congelati a base di mele, albicocche e cocomero, accompagnati da canne di bambù ripiene di yogurt. Oltre a dare refrigerio, questi ultimi ‘strumenti’ sono una forma di arricchimento ambientale e consentono agli animali di aguzzare l’ingegno per trovare il cibo. I tre ORSI bruni Mary, nata nel 2018 e i due fratelli maschi Gianni e Sam, di un anno più giovani. Hanno una storia di maltrattamento alle spalle e sono stati accolti al Bioparco. Ogni giorno i plantigradi trovano refrigerio immergendosi nella grande piscina presente nella loro area dove trascorrono molto tempo a nuotare e dove lo staff zoologico fa trovare loro enormi ghiaccioli a base di frutta e pesce. Gli orsi bruni trovano refrigerio immergendosi nella grande piscina presente nella loro area dove trascorrono molto tempo a nuotare e dove lo staff zoologico fa trovare loro enormi ghiaccioli a base di frutta e pesce. I guardiani preparano ghiaccioli ripieni di pesce per le otarie della California. Oltre a dare refrigerio, sono una forma di arricchimento ambientale e consentono agli animali di aguzzare l’ingegno per trovare il cibo. In generale, durante l’estate al Bioparco nell’arco di una giornata vengono consumati dagli animali mediamente 300 kg tra verdura e ortaggi, 150 kg di frutta di stagione, in prevalenza cocomeri e meloni, ed oltre 50 balle di fieno e erba medica. La prima azione fondamentale è il continuo monitoraggio ravvicinato compiuto ogni giorno dallo staff zoologico su tutti gli animali per captare eventuali segnali di malessere. Gli animali hanno bisogno innanzitutto di ombra e di tanta acqua da bere e per potersi immergere. La piscina è fondamentale, per esempio, per gli elefanti per abbassare la loro temperatura corporea e per le tigri e i licaoni, che amano entrare in acqua per rinfrescarsi, lo stesso vale anche per gli uccelli”. “Alcune specie particolarmente sensibili al caldo necessitano di condizionatori nelle aree per mantenere sotto controllo la temperatura come alcuni anfibi, la cui temperatura ambientale non deve superare i 22 gradi. E poi le otarie della California, per le quali nella vasca grande abbiamo installato in refrigeratore d'acqua che mantiene la temperatura al di sotto dei 25 gradi. Un altro metodo per rinfrescare le aree è quello dell'irrigazione, di bagnare la terra. Bioparco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev