(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 Una violentissima esplosione si è verificata in Via dei Gordiani a Roma, in un distributore di benzina e gpl. Lo scoppio sentito distintamente dall'Eur a Roma Nord. Gravi i danni agli edifici circostanti. Finestre infrante, crepe nei muri, calcinacci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev