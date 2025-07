Esplode distributore a Roma, Gualtieri: "Ringrazio i soccorritori, evitate conseguenze più tragiche" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 "Monitoriamo la situazione dopo questa terribile esplosione. Fortunatamente non ci sono state vittime. Ringrazio la professionalità dei Vigili del Fuoco, della Polizia e di altri soggetti arrivati sul posto, effettuando uno sgombero immediato. Grazie per questo lavoro straordinario- Si sono evitate le conseguenze più tragiche. Monitoriamo la situazione dei feriti. Circa 9 tra Vigili del Fuoco e Polizia sono rimasti feriti, più una ventina di civili feriti, di cui due ustionate. Gli altri codici gialli" così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri dopo il sopralluogo a via Gordiani, dove si è verificata la violenta esplosione presso un distributore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev