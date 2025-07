(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 Una violentissima esplosione si è verificata a Roma nel quartiere Prenestino Labicano, nei pressi della fermata Teano della Metro C. L'esplosione, avvertita in tutta la Capitale, è seguito a un incendio sviluppatosi in un distributore di carburanti. Ecco le immagini dell'incendio dall'elicottero dei Vigili del Fuoco. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev