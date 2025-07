Esplode un distributore a Roma in Via dei Gordiani, fumo, fiamme e finestre rotte – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 Una violentissima esplosione si è verificata a Roma nel quartiere Prenestino, in Via dei Gordian, presso la fermata Teano della Metro C. L'esplosione, avvertita in tutta la Capitale, è seguito a un incendio sviluppatosi in un distributore. Fortunatamente nessuna vittima, ma molti feriti, tra cui poliziotti e vigili del fuoco che erano accorsi al momento dell'incendio. Molte finestre rotte e danni negli stabili circostanti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev