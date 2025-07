Esplosione in un distributore di carburante in zona Casilino, a Roma, 21 i feriti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 Esplosione in un distributore di carburanti in via dei Gordiani, nella zona Casalino a Roma.Al lavoro 10 squadre dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno interessando il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento. Il bilancio provvisorio è di 21 feriti, tra cui alcuni soccorritori e un Vigile del fuoco. Diverse persone sono state soccorse sul posto per ustioni e intossicazioni da fumo. Vvff Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev