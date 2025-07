Esplosione a Roma, Accardo (Questura): "Attivata la cabina di regia ancora in cors i soccorsi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 "Dal momento in cui è giunta notizia dell'esplosione alla sala operativa della Questura è stata attivata nell'immediatezza una cabina di energia tesa a strutturare un piano di emergenza articolato su due momenti. Un primo momento teso a cinturare l'area interessata dalla deflagrazione che poi si è sviluppata anche in zone limitrofe. Una seconda fase, che è quella ancora in atto, che ha visto anche il concorso delle altre porte di polizia e l'invio di altri contingenti della forza pubblica, tesa ad effettuare un'operazione porta a porta per bonificare i stabili dell'area interessata dall'evento ed effettuare un censimento e un accertamento delle persone che necessitano di soccorso. Allo stato queste ci 16 cittadini feriti, mentre sono 9 tra poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco i feriti tra le forze dell'Ordine" così la dottoressa Accardo, portavoce della Questura di Roma, in merito all'esplosione verificatasi in via Gordiani a Roma. Courtesy: Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev