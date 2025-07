Independence day, Mattarella a Trump: «Partnership insostituibile, ma sia equa»

Nascosto dietro alle righe istituzionali, il presidente della Repubblica italiana ha ricordato all'omologo americano gli equilibri del passato

Un messaggio istituzionale, ma forse qualcosa di più, quello che Sergio Mattarella ha inviato al presidente americano Donald Trump in occasione della celebrazione del Giorno dell’Indipendenza americana, festeggiato oggi 4 luglio. Intessuti tra i proclami formali come da tradizione, che ricordano lo «storico partenariato» tra Italia e Usa, non è difficile intravedere chiari riferimenti al presente e all’atteggiamento sempre più “Euro-scettico” del tycoon. Una sorta di richiamo agli equilibri del passato che il presidente della Repubblica spera lasci qualche seme nelle stanze della Casa Bianca.

Il messaggio di Mattarella a Trump: «Rapporti si basino su equità e reciproca prosperità»

Dopo le felicitazioni di rito, il messaggio di Mattarella parte proprio da quella partnership «insostituibile» tra Roma e Washington: «La solidità dei rapporti bilaterali e la straordinaria intensità del dialogo politico sono riflesso di un legame fortemente sentito e partecipato dai nostri popoli». Scambi che vanno ben oltre l’ambito economico, allargandosi anche a quelli culturali e sociali, e che – puntualizza il capo di Stato italiano – deve procedere «su basi di equità e reciproca prosperità». Insomma, per dirla alla latina, bene vos bene nos, senza cercare di farsi sgambetti a vicenda o di far valere la legge del più forte.

La cooperazione Usa-Italia: «Vincolo transatlantico è centrale per la pace»

Nelle battute finali del messaggio, Sergio Mattarella fa un riferimento diretto alla «congiuntura internazionale», che vede infiammati i fronti in Ucraina e in Medio Oriente e in cui sia Stati Uniti che Italia sono impegnati per la pace. Di nuovo, il discorso va a ricadere sulla necessità di una «cooperazione globale» e sull’importanza che gioca l’alleanza tra Washington e Roma. Per dirla con le parole di Mattarella: «In questo contesto, denso di criticità e tensioni, la perdurante centralità del vincolo transatlantico resta la chiave per affrontarle con efficacia».