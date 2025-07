(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2025 "In Texas pensiamo in grande, ma mi congratulo con le ambizioni del Vicepremier Salvini per i trasporti e le infrastrutture e con la costruzione di uno dei ponti più grandi d’America… scusate (in Italia)… vorrei il suo talento in America", il lapsus dell'ambasciatore Fertitta alla Festa del 4 Luglio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev