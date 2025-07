(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 "Armi a Kiev? Le abbiamo date e continuiamo a farlo ma dobbiamo essere sicuri di averne abbastanza per noi", lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump parlando con i cronisti prima di salire sull'Air Force One per dirigersi in Iowa. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev