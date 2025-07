4 Luglio, Trump: "One Big Beautiful Bill spingerà il nostro Paese come un razzo" – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 05 luglio 2025 Che spettacolo! Soprattutto dopo quello che è successo… è stata una missione incredibile, e penso di poter dire con grande orgoglio… che il nostro Paese è più orgoglioso ora di quanto non lo sia stato per molti, molti anni. Questo disegno di legge alimenterà una crescita economica enorme e sosterrà i cittadini lavoratori che fanno funzionare questo Paese. Il nostro Paese diventerà un razzo, economicamente parlando", così Trump affacciato al balcone della Casa Bianca a fianco della moglie in occasione del 4 Luglio. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev