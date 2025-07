Trump si autocelebra con tutti i suoi successi, la storia della sua vita nel video con l’intelligenza artificiale

Nel giorno dell’Indipendenza americana, Donald Trump ha scelto di festeggiare con un video autocelebrativo generato dall’Intelligenza Artificiale. Il filmato ripercorre la sua vita come una saga personale, partendo dalle immagini di Trump bambino per arrivare fino ai giorni nostri, in una sequenza che non risparmia nessuno dei suoi «greatest hits».

La vita di Trump dalla scuola alla Casa Bianca

Il video di un minuto scorre veloce tra i momenti salienti della carriera trumpiana: dal liceo all’accademia militare, passando per l’impero immobiliare della Trump Organization e l’iconica Trump Tower. Non mancano i riferimenti alla parentesi televisiva e naturalmente alla conquista della Casa Bianca. Il tutto condito con una buona dose di drammaticità, come nel caso del tentato assassinio di Butler in Pennsylvania con la scritta «Hanno cercato di chiudere la mia storia ma era solo un capitolo». A fare da colonna sonora, manco a dirlo, c’è «Ymca» dei Village People, ormai diventata l’inno non ufficiale del movimento trumpiano.