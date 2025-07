Addio a Giuseppe Crippa, il re della microelettronica italiana che fondò l’azienda in garage in Brianza (e diventò miliardario)

Negli anni del Covid trasformò i capannoni della sua azienda in hub vaccinali per i dipendenti. Il ministro Giorgetti: «Imprenditore visionario e geniale»

Si è spento a 90 anni Giuseppe Crippa, fondatore e presidente onorario di Technoprobe, azienda italiana diventata un’eccellenza nel settore dei semiconduttori. L’imprenditore si è spento nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio. Le sedi della società, sparse in tre continenti, hanno deciso di fermarsi per un giorno in sua memoria.

Dalla Brianza alla Silicon Valley

Nato a Robbiate, in provincia di Lecco, Crippa comincia a lavorare alla Breda ma passa presto alla Sgs-Ates, divenuta poi STMicroelectronics, dove restò per oltre trent’anni. Durante quell’esperienza, fu spedito nella Silicon Valley per studiare i primi transistor al silicio e contribuire a far partire la produzione anche in Europa.

L’impresa (nata in garage) che l’ha reso miliardario

Nel 1993, poco prima di andare in pensione, decise insieme al figlio Cristiano e alla moglie Mariarosa Lavelli di sperimentare la produzione artigianale di probe card, strumenti essenziali per testare i microchip. Per i primi test si accontentò di usare il garage e la soffitta di casa, in pieno stile startup californiana. Due anni più tardi nacque Technoprobe, che nel giro di pochi anni si affermò come azienda pioniera nel settore. Oggi l’azienda conta oltre 2.700 dipendenti e 23 sedi distribuite in 10 Paesi. Da quando è stata fondata, ha depositato circa 600 brevetti e vanta fra i propri clienti anche colossi come Apple, Samsung e Intel. Questo successo imprenditoriale ha fatto entrare Crippa e la sua famiglia nel ristrettissimo club dei paperoni d’Italia: nel 2024, Forbes stimava il suo patrimonio in 3,1 miliardi di euro.

L’impegno durante la pandemia

Durante la pandemia da Covid-19, Technoprobe trasformò i suoi capannoni della produzione in hub vaccinali, somministrando 160mila dosi grazie al personale retribuito dall’azienda stessa. «I soldi servono anche a questo. Crescere per fare qualcosa per gli altri», aveva spiegato Crippa. Insieme alla moglie, l’imprenditore brianzolo ha dato vita anche alla Fondazione Mariarosa e Giuseppe Crippa, che finanzia e promuove iniziative nei campi dell’educazione, dell’inclusione sociale e della sanità in Brianza.

Giorgetti: «Imprenditore visionario e geniale»

Tra i primi a esprimere un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Crippa c’è anche Giancarlo Giorgetti. «Ci ha lasciato Giuseppe Crippa, imprenditore visionario e geniale. Una grande perdita per tutti noi. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia», scrive il ministro dell’Economia in un post pubblicato su X.

Foto copertina: Imagoeconomica/Sergio Oliverio | Giuseppe Crippa, fondatore di Technoprobe