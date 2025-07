Ius Scholae, Lollobrigida: "Cittadinanza va meritata, la questione non è una priorità al momento" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2025 "Siamo un Governo che agisce sempre con grande chiarezza per un contrasto fermo all'immigrazione illegale e nel contempo invece valorizza una migrazione legale, in linea anche con il nostro approccio culturale che mette in condizione di avere persone che vengono a lavorare in Italia in settori nei quali non abbiamo forza lavoro tramite l'immigrazione legale. Lo si vede con la recente riorganizzazione dei flussi migratori, in cui abbiamo fatto crescere il numero di migranti dove servono e per permettere anche a loro di avere un adeguato inserimento nel mondo del lavoro. La cittadinanza è una cosa serissima, essere cittadini italiani è una cosa che deve essere meritata e che vede un percorso molto attento per ottenerla. Noi siamo stati sempre pronti a discutere di questo tema ma secondo me, lo dico come esponente di Fratelli d'Italia, si deve fare meno sui giornali e più invece in Parlamento che è il luogo dove si può discutere di tutto al momento giusto e oggi io credo che questa non sia una priorità" così il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, a margine della presentazione del docufilm sul G7 Agricoltura tenutosi a Siracusa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev