Al via la storica (e controversa) corsa dei tori di Pamplona: animali a terra e diversi feriti – Il video

Pamplona ha inaugurato il 7 luglio la festa di San Firmino con il primo "encierro", la celebre corsa dei tori tra le vie storiche della città. Non mancano le proteste degli animalisti contro maltrattamenti e rischi per uomini e animali

Come ogni anno a Pamplona, a partire dal 7 di luglio, si festeggia la sentitissima festa di San Firmino. Tra i balli, i canti e i litri di vino che attirano miglia di persone nella città del Nord-Est della Spagna, l’evento principale di tutte le celebrazioni è però la famosa corsa dei tori. Ieri, domenica 7, si è tenuto il primo “encierro”, ossia la corsa che ha portato migliaia di persone, fianco a fianco con i tori, dalla Chiesa di San Fermin fino all’arena di Pamplona. Il percorso è quello storico, reso celebre da Ernest Hemingway nel suo Fiesta. Ha inizio dalla Cuesta di Santo Domingo, dove i “mozos”, i partecipanti, vestiti di bianco con i tradizionali fazzoletti rossi al collo, attendono la partenza dei tori. Dopo il via, alle 8:00 in punto, i tori e i “cabestros”, i buoi guida, inseguono i mossos attraverso la Plaza del Ayuntamiento, proseguono per Calle Mercaderes, affrontano la curva di accesso a Calle Estafeta (il tratto più lungo) e, infine, superano la curva nota come “Telefonica” per entrare nell’Arena di Pamplona.

Sei feriti lievi

Nella prima corsa di ieri sono state sei le persone che hanno riportato ferite lievi e contusioni, un risultato al di sotto delle medie storiche. Dal 1910, anno in cui è iniziata la tradizione sono morte in totale 16 persone durante la corsa dei tori. L’evento continua a destare polemiche sia in Spagna che all’estero per i presunti maltrattamenti e lo stress a cui sarebbero sottoposti i tori prima e durante la corsa. È infatti frequente che gli animali, per via del terreno non adatto, incappino in cadute e scivolate che mettono a repentaglio sia la loro incolumità che quella delle persone intorno. Nel giorno della gara la polizia spagnola ha fermato e identificato alcuni contestatori che «hanno tentato di accedere alla piazza della Concistoriale con dei barattoli di vernice», si legge nella nota rilasciata. Ma anche nei giorni precedenti la città è stata teatro di alcune manifestazioni simboliche contro la violenza sui tori.