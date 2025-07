Donna morsa al volto dal suo rottweiler, l’aggressione a Pisa: ricoverata in codice giallo

La dinamica è ancora da chiarire. Il caso arriva dopo che negli scorsi giorni due fratellini sono stati azzannati in testa ad Anzio

Lo sguardo, lo scatto e il morso al volto: il tutto in una frazione di secondo. A Pisa una donna di 50 anni è stata azzannata in viso dal rottweiler di famiglia. Si tratta dell’ennesimo caso di aggressione da parte di cani negli ultimi mesi. La donna, sorpresa dall’improvviso attacco dell’animale, è riuscita a liberarsene solo dopo qualche istante. È poi stata trasportata in codice giallo all’ospedale Cisanello. Due giorni fa nei pressi di Anzio l’ultimo, quando due fratellini sono stati morsi in testa dal rottweiler della nonna e sono stati portati in gravi condizioni in pronto soccorso.

L’aggressione e il trasferimento in ospedale

Per la donna sono stati attimi di terrore, quelli intorno alle 11 nella sua abitazione in via del Marmigliaio. Dopo il morso, che l’ha lasciata ferita in volto, la 50enne è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso più vicino. Inizialmente considerata un caso grave, è stata poi declassata a codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita.