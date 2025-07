Due bambini azzannati dal rottweiler della nonna:ricoverati in codice rosso al Bambino Gesù di Roma

Il cane apparterebbe alla nonna. Era chiuso in una recinzione ma ha scavalcato mentre i piccoli stavano giocando in cortile

Due bambini di 8 e 10 anni sono stati azzannati oggi da un cane in una villetta a Lavinio, frazione di Anzio. I due sono stati trasportati in elicottero in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lavinio.

La dinamica

L’esemplare, secondo quanto riporta il giornale locale Il Clandestino è un rottweiler, appartenente alla nonna. Il cane era chiuso in una recinzione nella villetta della signora ed è riuscito a scavalcare lo steccato, aggredendo i bambini che stavano giocando nel cortile. I due, di 8 e 10 anni, sarebbero in condizioni gravi. Il cane, con microchip regolare, è stato prelevato dal servizio sanitario veterinario.

