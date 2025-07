Presidenza danese al Consiglio Ue, Frederiksen: Abbiamo bisogno di obiettivi climatici ambiziosi – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 08 luglio 2025 “Prima di tutto abbiamo bisogno di obiettivi climatici ambiziosi, quindi invito tutti a mantenere alta l’attenzione sulla transizione verde affinché diventi realtà. Dobbiamo affrontare tutti questi temi assieme, Parlamento e Stati membri, sapendo che abbiamo la responsabilità di trovare i giusti compromessi per le sfide che sono di fronte a noi”. Così la premier della Danimarca Mette Frederiksen nel suo intervento all’Eurocamera di Strasburgo riunita in sessione plenaria, in occasione del debutto della presidenza danese del Consiglio Ue. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev