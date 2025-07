Bonelli (Avs): "Siamo contrari al riarmo, ma favorevoli alla difesa comune" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 "Siamo contrari al riarmo, lo abbiamo detto ieri, lo diciamo oggi e lo diremo domani. Siamo contrari al riarmo perché toglierà risorse a scuola, sanità, welfare. Riarmo non è giustificato e già spendiamo tantissimi soldi in Europa. Questo è l'elemento da cui partire. Siamo d'accordo con la difesa comune invece, quella che gli Stati nazionali non vogliono" così il deputato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev