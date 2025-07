Caso Almasri, Bonelli (Avs): "Un ministro che mente al Parlamento deve dimettersi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 "Il Ministro Nordio ha mentito al Parlamento e per questo si deve dimettere. Aveva detto che era venuta a conoscenza dell'arresto del libico il 20 gennaio. Dagli atti del Tribunale emerge invece che lo sapeva prima. Uno che mente al Parlamento non può fare il ministro, non solo perché ha liberato e consentito che Almasri fosse riportato con l'aereo di Stato in Libia, ma perché mentire è inammissibile per un ministro della Repubblica" così il deputato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev