Magi (+Europa): "Piantedosi respinto in Libia dimostra debolezza nostra politica estera" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 "Piantedosi respinto in Libia? Non solo è la legge del contrappasso, ma dimostra quanto debole sia la politica estera italiana e quanto l'Italia abbia avuto un ruolo nel trascinare in questa debole politica estera tutta l'Europa. Quel che è accaduto dovrebbe indurre il Ministro Tajani a spiegare che cosa l'Italia sta facendo in Libia. C'è ovviamente un problema di gestione dei flussi migratori, ma c'è anche un problema nel rapporto che stanno tenendo contemporaneamente con i due Governi libici l'Italia e l'Europa. Piantedosi è tornato a casa, ma ci sono migliaia di persone che vengono rimandate in Libia nelle mani di violentatori, torturatori, trafficanti di esseri umani. La questione è gravissima e non regge più la finzione dell'accordo tra Italia e Libia" così il deputato Riccardo Magi, segretario di +Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev