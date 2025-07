Mattarella a Zelensky: Pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 Mattarella a Zelensky: "Pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina per la sua indipendenza, integrità e sovranità" “Benvenuto in questo Palazzo: è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia e il pieno sostegno dell'Italia all'indipendenza, alla sovranita’ e all'integrita’ territoriale dell'Ucraina", ha detto il Presidente Mattarella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev