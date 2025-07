Schlein: Proponiamo Trasporto pubblico gratis per studenti e fuorisede, costa meno di Cpr in Albania – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 "La proposta che abbiamo presentato punta a garantire il diritto allo studio e a spostarsi in un Paese dove è diventato sempre più difficile. Vogliamo rendere gratuito il Trasporto Pubblico Locale per gli studenti come hanno già fatto Emilia Romagna e Campania. Si tratta di due bonus che permettono di aiutare le famiglie ad affrontare il costo degli abbonamenti: uno da 250 a 300 euro per fare l'abbonamento che permette allo studente di andare da casa sua a dove studia. L'altra parte della proposta riguarda gli studenti fuori sede per cui è diventato sempre più costoso e difficile tornare alla propria residenza. Anche per loro prevediamo un bonus annuale di 250 euro, questo riguarda le famiglie fino ai 30mila euro di Isee. Coperture? Le abbiamo individuate tra revisioni di spesa e sussidi ambientali dannosi che in questo paese ammontano a 23 miliardi l'anno. Il costo sarebbe di 750 milioni, meno di quanto il Governo ha deciso di buttare per centri inutili e illegali in Albania " così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della conferenza in cui è stata annunciata la conferenza del Pd per rendere gratuito il Trasporto Pubblico Locale per studenti e fuorisede. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev