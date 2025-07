(Agenzia Vista) Strasburgo, 09 luglio 2025 "I costi energetici continuano a rappresentare uno svantaggio competitivo" per l'Europa: "per questo è così importante intensificare gli investimenti in reti, interconnessioni e sistemi di stoccaggio". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla plenaria dell'Europarlamento. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev