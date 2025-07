(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 "Salvini si occupa di tutto salvo che del suo lavoro: fare il ministro dei trasporti" così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, intervenendo alla conferenza in cui è stata annunciata la conferenza del Pd per rendere gratuito il Trasporto Pubblico Locale per studenti e fuorisede. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev