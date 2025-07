L’influencer machista e il medico impreparato che Trump vuole come ambasciatori in Malesia e a Singapore

Nick Adams, provocatore della “manosfera”, scelto per la Malesia. Anjani Sinha, chirurgo ortopedico, in difficoltà durante l’audizione per Singapore. Crescono i dubbi sulla linea delle nomine repubblicane

Le recenti nomine diplomatiche proposte da Donald Trump, nel caso di una sua rielezione alla Casa Bianca, stanno attirando forti critiche e sollevando dubbi sulla competenza e l’idoneità dei candidati. Due i nomi finiti al centro delle polemiche, quello di Nick Adams, influencer conservatore che sarebbe stato scelto dal tycoon come ambasciatore in Malesia, e Anjani Sinha, chirurgo ortopedico designato invece per rappresentare gli Stati Uniti a Singapore.

Chi è Nick Adams, islamofobo e machista

La scelta di Trump per la Malesia, nel caso di una sua rielezione alla Casa Bianca, è ricaduta su Nick Adams, personaggio molto noto nei circoli di destra radicale americana. Naturalizzato cittadino statunitense nel 2021, Adams è originario dell’Australia, dove militava nel Partito Liberale, dal quale fu espulso per condotta considerata dannosa per l’immagine dell’organizzazione politica. Negli Stati Uniti ha costruito poi una carriera da opinionista provocatore, accumulando un seguito nella cosiddetta «manosfera», un’area del web frequentata soprattutto da giovani uomini conservatori. Si è fatto notare per una narrazione esasperata della mascolinità, tra riferimenti continui a bistecche, palestre e alle cameriere di Hooters, una catena di ristoranti americana nota anche per la divisa succinta delle proprie dipendenti.

È diventato uno dei primi sostenitori di Trump, che ha anche firmato la prefazione del suo libro Alpha Kings: «Come me, so che Nick apprezza il potere dell’umorismo, quando si tratta di esprimere un concetto», scrive il presidente. In rete, Adams è noto per post provocatori e commenti volgari. Quando Hooters ha dichiarato bancarotta, chiudendo più di 30 ristoranti, ha accusato «l’inflazione di Biden, combinata con l’antiamericanismo woke dei Democratici». In passato ha anche pubblicato commenti islamofobi, accusando i rivali politici di Trump di voler «insegnare l’Islam nelle scuole» e lanciando invettive contro l’Islam. Un curriculum che ora crea imbarazzo, considerato che il suo ruolo da ambasciatore lo porterebbe in un Paese a maggioranza musulmana come la Malesia.

Anjani Sinha, l’imbarazzo in audizione per la nomina a Singapore

L’altra nomina finita nel mirino riguarda Anjani Sinha, chirurgo ortopedico e imprenditore, selezionato per il ruolo di ambasciatore a Singapore. Durante l’audizione di conferma al Senato, Sinha è apparso impreparato, incapace di rispondere a domande di base sul Paese. La senatrice democratica Tammy Duckworth, visibilmente esasperata, ha commentato: «Io sto facendo di tutto per aiutarla, ma sembra proprio che lei non abbia fatto i compiti a casa». Dopo averlo definito «non qualificato», ha sottolineato l’importanza strategica dell’incarico: «Essere ambasciatore a Singapore, uno degli amici più importanti che abbiamo nell’Indo-Pacifico, un luogo chiave contro cui dovremo combattere contro il nostro più grande avversario nella regione, la Repubblica Popolare Cinese, non è un lavoro glamour». Sinha ha anche fornito stime errate sul surplus commerciale con Singapore, rispondendo «80 miliardi, 18 miliardi», mentre il dato corretto è 2,8 miliardi.

Un «eminente chirurgo della costa orientale»

Sul sito del Dipartimento di Stato, Sinha è descritto come «un eminente chirurgo della costa orientale specializzato in ortopedia e medicina sportiva» e «un imprenditore affermato». Ma per i critici, a partire dai senatori democratici, non sarebbe «la persona giusta nel posto giusto», soprattutto in un contesto geopolitico così delicato.