Boris Johnson scatenato a Capri, l’ex premier britannico canta i Beatles all’Anema e Core – Il video

In compagnia della moglie e di un gruppo di amici, l'ex primo ministro si è lasciato andare intonando brani della tradizione napoletana e grandi successi internazionali

Serata inaspettata alla celebre Taverna “Anema e Core” di Capri, dove la notte scorsa ha fatto il suo ingresso, tra lo stupore generale, l’ex primo ministro britannico Boris Johnson. Arrivato intorno a mezzanotte accompagnato dalla moglie e da alcuni amici, Johnson si è lasciato coinvolgere dall’atmosfera del locale e ha improvvisato una performance, con tanto di bicchiere in mano, sulle note dei grandi classici internazionali come Stand by Me, Hey Jude, Mamma Mia e Sweet Caroline. In suo onore è stato anche intonato l’inno inglese, con tanto di bandierine sventolanti, alcune delle quali personalizzate con il suo volto sopra.

Foto copertina: INSTAGRAM / ANEMA E CORE | Il proprietario della Taverna insieme all’ex premier britannico, Boris Johnson