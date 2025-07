Parlamento hot: lo schermo della Camera trasmette «Alta infedeltà». La proiezione durante l’interpellanza al viceministro Durigon

Nella sala fumatori è andato in onda uno spezzone del programma del canale Nove. Lo schermo è stato spento dopo che si era creato un capannello di curiosi intorno alla televisione

Mentre il viceministro del Lavoro Claudio Durigon rispondeva alle domande alla Camera, sullo schermo della galleria di Montecitorio veniva trasmessa una puntata del programma Alta Infedeltà. Oggetto della trasmissione, in onda sul Nove, tradimenti e storie clandestine, un tema che poco c’azzecca con l’istituzionalità della Camera. Lo riporta Il Foglio.

La proiezione inusuale su uno degli schermi di Montecitorio

Sullo schermo della sala, che accoglie chi fuma tra giornalisti e deputati impegnati nei lavori, è comparsa la proiezione inusuale. La tv della galleria ha trasmesso per diversi minuti il programma su Nove, che ricostruisce storie di tradimenti dal punto di vista del fedifrago, di chi è stato tradito e dell’amante. Il tutto, condito con delle ricostruzioni in cui attori interpretano scene non lasciano molto spazio all’immaginazione. Mentre il viceministro del Lavoro Claudio Durigon rispondeva alle domande di maggioranza e opposizioni, un certo numero di addetti si è radunato intorno allo schermo del fumoir. La visione però è stata interrotta poco dopo, con lo spegnimento dello schermo.