Uccisa dal padre perché guadagnava più di lui, la storia della tennista indiana Radhika Yadav

L'uomo ha confessato l'omicidio, avvenuto nella casa della famiglia a Gurgaon, a sud-ovest di Delhi

Si chiamava Radhika Yadav, aveva 25 anni ed era una tennista professionista e allenatrice. Ha perso la vita ieri, giovedì 10 luglio, per mano di suo padre, Deepak Yadav. Il movente sarebbe il fatto che la ragazza, con un buon impiego all’interno di una accademia di tennis della città, guadagnava più del padre e che lui questo non lo avrebbe accettato. A riportare la vicenda è la testata nazionale The Indian Express.

Uccisa a colpi di pistola dal padre

L’omicidio sarebbe avvenuto nella casa di famiglia a Gurgaon, città a sud-ovest di Delhi. Ex atleta e poi allenatrice, Radhika aveva giocato nel circuito internazionale di tennis (Itf) sia in singolo che in doppio. Una volta allertata del fatto, la polizia è giunta in ospedale e, insieme a Radhika, ha trovato soltanto lo zio, Kuldeep Yadav. Nessuna traccia, invece, dei due genitori. Come riporta The Indian Express, sarebbe stato il padre a sparare sulla ragazza, infastidito dal fatto che avesse una vita indipendente e guadagnasse più di lui. L’uomo, poi interrogato dalle autorità, ha confessato l’omicidio. «Lui è era infastidito dal fatto che alcune persone della città lo prendessero in giro sui guadagni della figlia – ha spiegato alla testata indiana inspettore Vinod Kumar – Era dispiaciuto dalle loro considerazioni, perché continuavano a dire che la casa era gestita grazie dai soldi di lei e che lui era un mantenuto. Aveva quindi chiesto più volte alla figlia di smettere di lavorare all’accademia, ma lei aveva rifiutato». Secondo quanto riportato dalla polizia, i soli guadagni dell’uomo erano i proventi di qualche piccola proprietà che aveva messo in affitto.