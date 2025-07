Lago di Como, turista olandese sbalzata in acqua e falciata dall’elica della barca: è morta

Il tragico incidente nel pomeriggio di sabato: lo scontro tra le due imbarcazioni, poi l'impatto fatale. La vittima era la 33enne Julina de Lannoy

Un giro in barca sul lago di Como, un tour come tanti interrotto bruscamente da un incidente dai risvolti tragici. L’imbarcazione su cui si trovava Julina de Lannoy insieme ad altre cinque amiche nella giornata di sabato 12 luglio si è scontrata con un’altra imbarcazione. La 33enne olandese, originaria dell’Isola di Aruba, nel Mar Caraibico, è stata sbalzata in acqua. Qui sarebbe stata colpita dall’elica della barca su cui stava viaggiando, che le avrebbe tagliato di netto una gamba. Inutili tutti i tentativi di soccorso: la giovane è stata dichiarata morta poco dopo.

Il disperato intervento dei soccorsi

L’allarme, secondo quanto scrive il Giorno, sarebbe scattato poco prima delle 16 di sabato nel tratto di lago davanti a Villa Geno dopo che l’imbarcazione turistica su cui era presente anche Julina de Lannoy si era scontrata con un altro mezzo di trasporto nel primo bacino del lago. I soccorsi sono arrivati immediatamente: dalla Capitaneria di porto avrebbero dirottato i militari della Guardia costiera, alcui equipaggi ella Guardia di finanza, gli operatori sanitari dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza e l’idroambulanza dei volontari della Croce rossa.

Il tentativo di rianimazione e l’altro uomo ferito

La giovane donna, recuperata dalle acque del lago, è stata subito portata a riva. Qui, in arresto cardiaco dopo aver perso una gamba a causa dell’impatto con l’elica, i soccorritori avrebbero tentato di rianimarla con manovre cardiorespiratorie. È stato poi disposto il suo trasferimento d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, a Como, ma poco dopo la turista olandese è stata dichiarata morta. Anche un uomo di 44 anni, che si trovava a bordo dell’altra imbarcazione, è stato soccorso, ma non è in pericolo di vita.