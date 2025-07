A consolare Alcarez c’era il Re Felipe VI, a celebrare Sinner nessuno: la polemica per l’assenza delle istituzioni a Wimbledon. Abodi: «È stato spiacevole ma anche noi abbiamo impegni»

Subito dopo l'incontro molti tifosi italiani hanno criticato l'assenza di grandi personalità politiche al seguito dell'azzurro. Il ministro Abodi: «Sono convinto che verrà a celebrare il trofeo con Mattarella e Meloni»

Quando al termine del match che lo ha visto uscire perdente contro Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ha ringraziato il Re Spagnolo Felipe VI per essere venuto a sostenerlo, molti tifosi italiani si saranno resi conto che al seguito del numero uno al mondo non c’era nessun rappresentante delle istituzioni italiane. L’assenza ha suscitato non poche polemiche nelle ultime ore, tanto che lo stesso ministro dello Sport Andrea Abodi, è intervenuto sul tema nel corso del programma La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. «L’ho vissuta a distanza – ha spiegato Abodi – perché rispetto ad altre occasioni non sono andato. Capita anche ad un ministro di aver bisogno di fermarsi per passare del tempo con la famiglia. Ma la cosa importante è saper gioire da presenti o da diversamente presenti ad una impresa che unisce tutti».

Gli impegni delle istituzioni

Il ministro ha riconosciuto come «spiacevole» l’assenza di rappresentanti istituzionali sugli spalti del Centrale nella giornata della finale: «Capita che nessun membro del governo o delle istituzioni sia presente. Ce ne dispiace che sia capitato in questa circostanza, sarebbe stato bello esserci ma a volte anche noi abbiamo circostanze nella vita che ci impediscono di fare qualcosa. Ma questo non credo che meriti un giudizio che tutto sommato distoglie dalla grande gioia che dovrebbe accomunarci. La cosa più importante è celebrare la vittoria di Jannik».

Abodi: «Sono convinto che si sarà l’incontro con Mattarella»

Riguardo a una possibile celebrazione ufficiale per Sinner, Abodi ha assicurato che l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è solo questione di tempo: «Ad ogni vittoria c’è stata una celebrazione, e sono convinto che anche questa volta non mancherà. Serve solo trovare un punto d’incontro tra l’agenda delle istituzioni e quella di Jannik, che ha la priorità. Quando lui sarà pronto e vorrà, saremo tutti qui per accoglierlo, abbracciarlo e, idealmente, abbracciare anche la coppa che ha vinto meritatamente».