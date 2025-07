Silvio Viale: la procura chiede il processo per violenza sessuale contro il consigliere radicale di Torino

Sette denunce per il ginecologo della Ru-486

La prima denuncia nei confronti di Silvio Viale, medico ginecologo e attivista radicale, risale al 26 novembre 2023. Il giorno prima una ragazza era salita sul palco di piazza Castello per una manifestazione contro la violenza sulle donne: «È successo anche a me. Sono andata a fare una visita ginecologica da un famoso medico di Torino. Un uomo che si è candidato più volte con partiti di sinistra. Da lui ho subito violenza ginecologica». Lei è una studentessa, paziente del ginecologo delle battaglie per la pillola Ru486. Ieri la procura di Torino ha chiesto il processo per violenza sessuale nei confronti dell’attuale consigliere comunale radicale di Torino.

Le sette denunce

Da quella manifestazione le denunce sono diventate sette. A condurre l’inchiesta le pm Lea Lamonaca e Delia Boschetto. «Se ti riconosci, denuncia», era il tam-tam che rimbalzava su Instagram. Oltre un anno dopo, le ex pazienti di Viale hanno reso testimonianze attendibili. Il ginecologo è stato perquisito il 21 febbraio 2024. La Stampa racconta che dai pc, tablet e cellulari del medico erano state sequestrate foto delle parti intime delle pazienti che lo avevano denunciato. Quelle foto, unite alle testimonianze delle parti offese, hanno reso un quadro accusatorio diverso. Non ci sarebbe stato consenso. Ad assistere le ex pazienti sono le avvocate Benedetta Perego e Ilaria Sala.

La procura parla di «palpeggiamenti lascivi», «commenti non graditi», «condotte mortificanti e umilianti». Che hanno generato nelle pazienti «un senso di impotenza e vergogna». Ora il Gup deciderà se il ginecologo deve andare a processo.